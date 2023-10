Potenza: screening oculistici per i cittadini. Ecco come prenotare

Il 12 ottobre si celera la giornata mondiale della vista promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – IAPB Italia in collaborazione con l’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti attraverso numerose attività di screening e sensibilizzazione in tutta Italia.

In questa nuova edizione 2023 per la campagna di comunicazione si è scelto uno sfondo nero con una scritta bianca che recita: “non servono immagini per descrivere il buio. La vista è un bene prezioso. Siamo al tuo fianco per custodirla”.

Anche la Basilicata ha aderito alla campagna nazionale in collaborazione con le due sezioni territoriali UICI di Potenza e Matera, organizzando diverse attività fra cui la distribuzione di materiale informativo.

In particolare a Potenza il 12 ottobre si realizzeranno screening oculistici dai sette anni in poi su prenotazione presso la sede del Comitato regionale IAPB – C.da Macchia San Luca, 34 – dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Inoltre nella giornata del 20 ottobre si terrà un seminario tecnico-scientifico dalle 9:00 alle 13:00, a cura del Dottor Giovanni Smaldone, già primario del dipartimento di Oculistica dell’AOR San Carlo, presso l’Istituto Ipsia Giorgi di Potenza, rivolto agli studenti dell’indirizzo ottico.

I cittadini interessati agli screening potranno prenotare contattando la sezione territoriale UICI Potenza allo 0971/21866 o inviando una e-mail a uicpz@uici.it

Anche a Matera la IAPB, in collaborazione con la sezione territoriale UICI, effettuerà attività di prevenzione con il supporto con l’Università degli Studi della Basilicata.

Nella data del 12 ottobre infatti si effettueranno controlli oculistici gratuiti a bordo dell’unità mobile oftalmica, che sosterà presso l’area esterna dell’Unibas in via Lanera n 20, dalle ore 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Verrà inoltre distribuito materiale divulgativo presso l’infopoint, appositamente allestito dove sarà possibile prenotarsi.

Inoltre alle ore 11:00, presso l’aula B001 messa a disposizione dall’ateneo, l’oculista Giuseppe Taratufolo terrà un incontro scientifico nel quale saranno divulgate informazioni utili a tutela della salute degli occhi.

