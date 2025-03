Potenza, Scuola “De Gasperi”: trovata la soluzione. Ecco da quando si torna in classe

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Sindaco e Arcivesco di Potenza:

“Si è tenuto nel pomeriggio del 29 marzo alle 17.30 l’incontro con i genitori dei bambini che frequentano la scuola De Gasperi.

Un incontro utile per aggiornarli sulla soluzione messa in campo preposta al ritorno in classe.

Grazie, infatti all’intercessione dell’Arcivescovo che si è prodigato nel trovare la migliore soluzione condivisa e a un incontro avvenuto nel primo pomeriggio tra quest’ ultimo, il sindaco e la Madre Superiora delle Discepole di Gesù Eucaristico si è deciso di spostare i bambini della De Gasperi presso la struttura del Sacro Cuore.

Una soluzione che ha trovato l’assenso dei genitori e che oltre ad essere la più pratica è anche la più rapida.

Il Sindaco ha infatti illustrato la sistemazione da adottare per i bimbi dell’asilo nido e per i bimbi della scuola dell’infanzia presso la struttura del Sacro Cuore, presumibilmente dal 7 aprile.

Dopo una visita della struttura stessa da parte di una delegazione di genitori e la conferma del loro assenso si potrà procedere al trasloco da una sede all’altra.

La mensa per l’asilo nido sarà interna, mentre quella della scuola dell’infanzia esterna.

Il lavoro di squadra, la volontà di trovare una soluzione che mettesse al primo posto i bimbi, e tenesse in considerazione le esigenze delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico e delle famiglie ha trovato interlocutori attenti e disponibili al confronto.

Il sindaco Telesca si è detto disponibile inoltre a mantenere un confronto per trovare soluzioni ottimali anche per la sede storica della scuola di via Petrarca.

L’Arcivescovo insieme al primo cittadino ringraziano l’Istituto delle Missionarie Catechistiche del Sacro Cuore per la grande disponibilità dimostrata.

Le Suore Discepole di Gesù Eucaristico continueranno a operare nel quartiere.

Sono alla ricerca di uno spazio nella zona per proseguire il loro servizio che da tanti anni offrono con dedizione, attenzione e amore verso la comunità”.