Avigliano: grazie a Lucia e a mamma Caterina cuori uniti per i bimbi che lottano contro brutti mali! Ecco la forza di chi non si arrende mai

Ottima partecipazione alla Cena Solidale svoltasi sabato 3 gennaio 2026 presso il ristorante Villa Sveva, nella frazione Chicone di Avigliano, a sostegno dell’AGEOP – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, con un’affluenza straordinaria di partecipanti che hanno riempito la sala testimoniando solidarietà e vicinanza.

Lucia Guglielmi, madrina della serata, è la stella che ha brillato più di tutte durante l’evento.

Lei, grande forza e coraggio, è l’esempio di come non bisogna mai perdere il sorriso anche durante le dure lotte che la vita ci impone.

Ha combattuto con coraggio contro il tumore diagnosticato a soli 9 anni, un calvario affrontato con grinta nei corridoi del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, insieme all’instancabile mamma Caterina, il suo esempio, il suo tutto, il suo faro.

Insieme hanno organizzato l’evento, trasformando il dolore personale in un gesto di gratitudine verso i volontari AGEOP, veri angeli custodi che le hanno accolte con supporto concreto e umano durante le cure.

La serata, animata da DJ Denny e arricchita dalle esibizioni del folk lucano con Agostino Gerardi, Leo dei Prisma, Daniele Damiano e i Sarracin, ha raccolto fondi preziosi per la ricerca sui tumori infantili.

Lucia non è solo una guerriera: è il simbolo che dal dolore può nascere una sinfonia di solidarietà, ricordandoci che ogni contributo, piccolo o grande, illumina il cammino di un bambino.

Un sentito ringraziamento va a Lucia e Caterina per la loro forza ispiratrice, ai musicisti, allo staff e a tutti i partecipanti: il vostro cuore ha reso questa notte una luce di speranza per tanti bambini e famiglie.

Queste alcune foto della serata.