Potenza, senza patente e coinvolto in un incidente: giovane scoperto dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, nel quadro dell’intensificazione delle attività di istituto, hanno eseguito una serie di controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto con riferimento ai luoghi di aggregazione per i giovani, oltre ad accertamenti in materia di circolazione stradale.

Il servizio è stato disposto nell’ambito dei quotidiani compiti svolti dall’Arma, tesi a garantire la sicurezza del territorio potentino e, in tal senso, l’operazione ha consentito ai Carabinieri di deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, poiché responsabili di reati quali la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, in:

Potenza, un 25enne del capoluogo, coinvolto in un sinistro stradale, è stato trovato alla guida del suo motociclo in stato di ebbrezza alcoolica, nonché sorpreso senza la patente di guida, perché mai conseguita, e senza la prevista copertura assicurativa;

Melfi, una 20enne del luogo che, a seguito di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di 4,5 grammi di hashish; un 24enne, anch’egli di quel centro, poiché, a seguito di analoga perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina, 0,8 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento;

Lagonegro (PZ), un 26enne della provincia di Roma che, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di uno “spinello” e di una pianta di canapa indiana ed è risultato alla guida del proprio veicolo sotto l’influenza di stupefacenti Lagonegro; una 22enne della zona, sorpresa alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica;

Acerenza (PZ), un 19enne del luogo, il quale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di hashish;

Guardia Perticara (PZ), un 32enne del posto, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcoolica;

Senise (PZ), un 48enne della zona poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un’ascia, occultata all’interno del mezzo, nonché risultato alla guida del proprio veicolo sotto l’influenza di stupefacenti.

Inoltre, sono state segnalate alle competenti Autorità Amministrative, per uso personale di stupefacenti, 12 persone residenti a Melfi, Acerenza, Castelluccio Inferiore (PZ), Nemoli (PZ), Napoli e nelle province di Barletta-Andria-Trani, Cosenza e Latina, sequestrando complessivamente 6,8 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina.