Potenza, sport e scuola insieme per il benessere dei giovani atleti. L’appuntamento

È in programma per lunedì 09 marzo p.v., alle ore 16:00, presso la sala conferenze della sede del CONI Basilicata in Via Appia 208 a Potenza, l’incontro di presentazione del Progetto “Il corpo in movimento: valutazione funzionale delle capacità fisiche”, che prevede un percorso strutturato di test motori, condotto secondo criteri scientifici e metodologici condivisi, al fine di favorire lo sviluppo globale di alunni/atleti e contribuire al loro benessere fisico, psicologico e sociale.

Il Progetto è organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport – CONI Basilicata, in collaborazione con il Liceo “Rosa–Gianturco” a indirizzo Sportivo e alcune realtà sportive potentine:

Potenza Calcio Under 15 (calcio),

Invicta Under 15 (pallacanestro),

Murate Under 15 (pallavolo).

Saranno presenti per il CONI Basilicata, il Presidente Giovanni Salvia, il Direttore Scientifico Egidio Trupa e il vice presidente della Scuola Regionale Michele Sabia, oltre al dirigente del Liceo “Rosa–Gianturco” Mario Lanzi, dirigenti e tecnici delle società sportive coinvolte.