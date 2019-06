Potenza, stalking e maltrattamenti: arrestato un 39enne

Il Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza ha tratto in arresto per stalking e maltrattamenti in famiglia, un uomo di 39 anni, potentino dedito, tra l’altro, all’uso di sostanze stupefacenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza.

La vittima, una ventinovenne di origini rumene, ex convivente dell’arrestato, aveva già presentato diverse denunce manifestando timore per l’incolumità propria e del figlio minore, affidato momentaneamente al nonno paterno.

Per tale motivo era già stato disposto dal Giudice competente, nei confronti dell’uomo, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

La violazione di tale misura cautelare e le precedenti denunce della parte offesa, seguite da una minuziosa e compiuta attività di accertamento da parte degli operatori dell’U.P.G.S.P., hanno determinato l’emissione del provvedimento restrittivo da parte dell’Autorità Giudiziaria.