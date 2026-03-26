Potenza, stop all’apertura nuovi distributori H24 in centro storico. L’ordinanza del Sindaco

Il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, con l’ordinanza numero 15, emessa in data odierna e immediatamente esecutiva, dispone, in via straordinaria e temporanea, a tutela della incolumità dei cittadini e della sicurezza urbana, e del decoro e della vivibilità urbana:

“il divieto di nuove aperture e trasferimenti di negozi adibiti, in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari (c.d. Self H 24), all’interno dell’area del centro storico cittadino, così delimitato dalle seguenti piazze e strade:

piazza Vittorio Emanuele II,

corso 18 Agosto 1860,

via Beato Bonaventura,

via Vescovado,

via Due Torri,

via 20 Settembre,

via Fratelli Cairoli,

via Alianelli,

piazza Mario Pagano,

via Rosica,

via 4 Novembre,

via Mazzini,

corso Umberto I.

Il divieto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo revoca anticipata.

Il mancato rispetto del provvedimento comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto, inoltre, sarà punito con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro.

La decisione è stata assunta per “prevenire, con efficacia e immediatezza, l’implemento di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, viste anche le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini residenti, dirette a denunciare, in prossimità dei c.d esercizi h 24, schiamazzi nelle ore notturne…..disturbo alla quiete pubblica…… situazione di degrado…”.