Tito Scalo, parte “Piantala!”: “La lotta contro la violenza sulle donne non può esaurirsi in un gesto simbolico”. L’iniziativa

BetFlag ha preso parte oggi a “Piantala!”, l’iniziativa dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne che si è svolta la sede operativa dell’azienda a Tito Scalo.

Un appuntamento dal forte valore simbolico e sociale, che ha visto l’installazione della panchina rossa, monito quotidiano e segno tangibile di memoria attiva, nell’ambito del messaggio condiviso anche attraverso l’hashtag #panchinerosse, alla presenza delle istituzioni e del territorio.

Il nome stesso dell’evento, “Piantala!”, racchiude un messaggio potente e duplice.

Da una parte è un imperativo netto, diretto, che invita a fermare ogni forma di violenza, abuso e sopraffazione.

Dall’altra richiama il gesto del piantare un seme: quello della consapevolezza, del rispetto, dell’educazione e del cambiamento culturale. Un significato che unisce denuncia e responsabilità, memoria e futuro.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri:

l’Avv. Ivana Enrica Pipponzi, Consigliera regionale di parità presso la Regione Basilicata,

l’Avv.ta Cristiana Coviello, specializzata in diritto di famiglia, violenza domestica e tutela dei minori, contribuendo con la loro presenza a rafforzare il valore istituzionale dell’evento.

Nel corso della serata sono inoltre giunti i saluti di Presidio Libera Basilicata Potenza, a testimonianza di una partecipazione condivisa su un tema che richiede attenzione costante, impegno civico e responsabilità collettiva.

A seguire si è svolto “Rosso amore, Rosso sangue. Storie di… fiori recisi”, un momento particolarmente toccante durante il quale le colleghe BetFlag, coadiuvate dalla Compagnia Artigianale del Teatro Sassese “Enza Corleto”, hanno dato voce a racconti intensi e profondi, capaci di richiamare l’attenzione sul dramma della violenza di genere attraverso il linguaggio della testimonianza e della sensibilizzazione.

Per BetFlag, la partecipazione a questa giornata rappresenta un tassello coerente di un percorso più ampio, fondato sulla volontà di promuovere una cultura aziendale e sociale basata su rispetto, responsabilità e inclusione.

Con il patrocinio dell’Associazione Stati Generali delle Donne HUB, “Piantala!” ha voluto ricordare che la lotta contro la violenza sulle donne non può esaurirsi in un gesto simbolico, ma deve tradursi in una presa di posizione collettiva, quotidiana e consapevole.

Perché dire basta è necessario. Ma lo è altrettanto coltivare, giorno dopo giorno, il seme del rispetto.