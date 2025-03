Potenza, Storica Parata dei Turchi: “Il Popolo ha vinto, Civuddin non si tocca!”.

I gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Potenza in una nota hanno espresso nei giorni scorsi “profonda preoccupazione in merito alle recenti notizie che ipotizzano la possibile sostituzione di Massimo D’Onofrio nel ruolo di Civuddin all’interno della Storica Parata dei Turchi“.

In merito queste le ultime notizie secondo quanto riferito da Antonio Vigilante, già Assessore all’Urbanistica del Comune di Potenza, ora consigliere Comunale di Potenza:

“𝐈𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐨 𝐡𝐚 𝐯𝐢𝐧𝐭𝐨, 𝐂𝐢𝐯𝐮𝐝𝐝𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐜𝐜𝐚!

Il regnante trova l’accrocco!

Di seguito per gli appassionati della rigore amministrativo uno spunto di riflessione.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 26.05.2011 con la quale si approvava il “Disciplinare per le parate e le rievocazioni storiche dedicate alla Commemorazione per San Gerardo patrono della città di Potenza”

Articolo 9 – modifiche al disciplinare

Le proposte di variazione e aggiunte al presente disciplinare devono essere approvate dal Consiglio Comunale almeno 6 mesi prima della Parata per diventare operanti per l’anno in corso. Elenco allegati:

A: logo parata

B: schema ambienti e quadri della parata

C: motivazioni storiche e culturali

D: Regolamento Italiano per la “Rievocazione Storica””.