Strada chiusa a Potenza.

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo, mediante autoscala, per la messa in sucrezza di un albero potenzialmente pericoloso.

I lavori stanno avvenendo in via Roma, lungo la salita che da Rione Mancusi sbuca in via Mazzini.

Polizia Locale sul posto a regolare il traffico.

(foto di Max Di Stasio)