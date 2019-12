Questi atleti lucani in gara tra i migliori per la Coppa Italia Giovanile!

A sole due settimane dal Campionato Italiano di Schio, Comune del Veneto, i migliori esordienti e allievi d’Italia del ciclocross si confronteranno, Domani 22 Dicembre, a Cremona, per la Coppa Italia Giovanile.

Questi gli atleti in gara, come si legge in un comunicato ufficiale di Federciclismo Basilicata:

“A tenere alta la bandiera della Basilicata, la rappresentativa regionale giovanile lucana con:

gli esordienti Fabrizio Laino (Cicloteam Valnoce) e Carmine Lauria (Team Bykers Viggiano);

gli allievi Biagio Di Lascio (Cicloteam Valnoce), Gabriel Mileo (Team Bykers Viggiano), Rosario Giampietro (Cicloteam Valnoce) e Aurora Falabella (Cicloteam Valnoce), sotto la direzione tecnica di Nicola Perciante.

Tutti gli atleti possono partecipare, anche quelli non convocati dai rispettivi comitati regionali.

Per quanto riguarda, invece, la prova del team relay (staffetta), a quest’ultima potranno gareggiare solamente atleti convocati dai comitati regionali di appartenenza”.