Potenza, su questa strada “totale abbandono della normale manutenzione”. Le foto

Dopo l’ultima segnalazione, ancora un utente denuncia la pericolosità della Strada statale 92, tra Corleto e Potenza.

“Io voglio sottolineare, come già fatto in precedenza, soprattutto la situazione in cui versa l’arteria nel primo tratto, quello che ricade nel comune di Potenza.

In questo punto, si riscontra il totale abbandono della normale manutenzione: cunette sporche e alberi impediscono la visuale nelle curve, assieme a fossi e avvallamenti vari.

Le foto sono di due anni fa; adesso è peggio”.

Anche a voi è successa la stessa cosa?

