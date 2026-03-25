Potenza, traffico su Corso Umberto e Garibaldi: presentata interrogazione per il ripristino del piano traffico precedente

I consiglieri di centrodestra al Comune di Potenza annunciano la presentazione di un’interrogazione con richiesta di risposta scritta per chiedere il ripristino del precedente piano traffico su Corso Umberto I e Corso Garibaldi, due assi strategici per la mobilità cittadina.

“Le scelte dell’Amministrazione stanno producendo disagi evidenti per residenti, pendolari, studenti e attività economiche – dichiarano i consiglieri – con ripercussioni concrete anche sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

La gestione della mobilità non può essere improvvisata né calata dall’alto senza ascoltare la città”.

A rafforzare la richiesta politica del centrodestra vi è una mobilitazione significativa: sono state raccolte 803 firme di cittadini, che saranno formalmente protocollate.

“Non si tratta di una battaglia di parte ma di una richiesta che nasce dal territorio. Chiediamo all’Amministrazione di assumersi la responsabilità politica delle scelte fatte e di intervenire rapidamente per ripristinare condizioni di viabilità più funzionali e sostenibili.

Il centrodestra ribadisce la necessità di una visione complessiva sulla mobilità urbana, capace di coniugare vivibilità, accessibilità e servizi efficienti per tutta la città, auspicando che l’Amministrazione voglia collaborare più attivamente con la minoranza, superando contrapposizioni politiche sterili nell’interesse esclusivo dei cittadini e del futuro di Potenza”.