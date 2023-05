Potenza, tutto pronto per la Festa di San Gerardo e la “Parata dei Turchi”: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“Premesso che, il giorno 30 maggio 2023 ricorre la festa del Santo Patrono della Città e secondo la tradizione la processione con la Sacra immagine del Santo si snoderà per le vie della città;

D I S P O N E il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, lungo le vie interessate dal passaggio della Processione, di seguito elencate;

– Via Scafarelli, via Addone, via San Luca, largo Isabelli, piazza Pignatari, via Battist, piazza Matteotti, via XX Settembre, via Cairoli, via Alianelli, via Rosica, largo Santa Lucia, via Portasalza, via Pretoria, piazza Mario Pagano, piazza Matteotti, area adiacente il Tempietto di San Gerardo, piazza Duomo;

– il giorno 30/5/2023 dalle ore 13.00 fino al termine della processione del Santo Patrono, ove occorrente;

– il giorno 30/05/2023 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 in C.so XIII Agosto nell’area prospiciente il piazzale dell’Ufficio Telegrafico.

il divieto di circolazione dei veicoli

– per il giorno 30/5/2023 dalle ore 17.30 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della Processione lungo le vie sopra citate ed interessate alla circolazione veicolare”.

Lo stesso Ente fa sapere:

“Premesso che il giorno 29 maggio 2023 si svolgerà la tradizionale storica ‘Parata dei Turchi’, rientrante nel cartellone del Maggio Potentino 2023;

D I S P O N E

ad eccezione degli autoveicoli che esporranno il pass rilasciato dall’Ufficio Cultura per il giorno 29/5/2023

– dalle ore 12.00 alle ore 22.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Viale Marconi, dall’intersezione con Via Torricelli fino all’intersezione con Via Torraca;

–dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta in via Viviani ambo i lati sino al distributore Q8, ad eccezione dei mezzi di soccorso sul lato a scendere verso il tribunale e sul lato opposto agli autoveicoli che trasportano disabili in possesso di contrassegno e/o in carrozzina;

– dalle ore 14.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Via Verdi e Viale Dante;

– dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Via Vaccaro, dall’intersezione con Viale Dante fino a Piazza Vittorio Emanuele II;

– dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in C/so Umberto, dall’intersezione con Piazza V. Emanuele II fino alle intersezioni con Via Viggiani, Portasalza e Via Mazzini;

– dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in: Via Portasalza, dall’intersezione con Via Mazzini fino all’imbocco di Via Pretoria, Via Pretoria, Via Addone, Via Scafarelli, Largo Duomo, via B. Bonaventura, Piazza B. Bonaventura;

– dalle ore 13.00 alle ore 24.00 o comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Mazzini, lato destro provenendo da Portasalza fino alla rampa di accesso al laboratorio “POLISAN”;

D I S P O N E

ad eccezione degli autoveicoli che esporranno il pass rilasciato dall’Ufficio Cultura per il giorno 29/5/2023

– dalle ore 17.00 fino al passaggio della parata, il divieto di transito ai veicoli in Viale Marconi, dall’intersezione con Via Lepore fino all’intersezione con Via Verdi;

– dalle ore 18.30 fino al termine della parata, il divieto di transito ai veicoli lungo tutte le vie ove vige il divieto di sosta con rimozione dei veicoli;

– dalle ore 17.00 sino al passaggio della parata, il divieto di transito ai veicoli nel tratto iniziale di Via N. Sauro all’altezza dell’Archivio di Stato e su Via Viviani, tranne il tratto prospiciente il distributore di benzina “Q8”, ad eccezione dei mezzi di soccorso e degli autoveicoli che trasportano disabili;

– dalle ore 18.30 sino al termine della parata, per consentire in caso di necessità il passaggio ai mezzi di soccorso, il divieto di circolazione dei veicoli lungo Via Mazzini, dall’intersezione con Via A. Vecchia e fino a Via Portasalza, l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da Via Torraca all’intersezione con Viale Marconi (altezza Questura);

– dalle ore 18.30 fino al termine della parata il divieto di transito ai veicoli in C.so Garibaldi, dall’intersezione con Viale Marconi fino a P.zza V. Emanuele II in entrambi i sensi di marcia, e da Borgo San Rocco fino all’intersezione con Viale Marconi solo in direzione dello stesso Viale Marconi, e Piazza Crispi direzione via Manhes, Via Manhes direzione via Acerenza e Via Acerenza direzione via Addone, in Discesa San Gerardo, dall’intersezione con Via Carlo Bo fino all’imbocco con Via Due Torri;

– dalle ore 18.30 sino al termine della parata il divieto di transito ai veicoli in Via Vaccaro direzione Piazza V. Emanuele II dall’intersezione con Via dei Frassini all’intersezione con Viale Dante;

– dalle ore 18.30 sino al termine della parata l’obbligo di svolta a destra su Via Mazzini ai veicoli provenienti da Via Caserma Lucania;

CONSENTE

Fino alle ore 18.30 la libera circolazione ai mezzi di trasporto pubblico urbano nelle strade dove è istituito il divieto di transito”.a



