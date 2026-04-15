Potenza: un progetto innovativo dedicato a persone con disabilità. L’evento di presentazione

Il Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, presenta, in una conferenza stampa convocata il 16 aprile 2026, alle ore 16, nel Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu, RI♥USCIRE, un progetto innovativo dedicato a persone con disabilità, finalizzato al miglioramento della qualità della vita attraverso la valorizzazione del tempo libero, lo sviluppo dei potenziali umani e l’esplorazione di una pluralità di linguaggi, con particolare attenzione a quelli artistici.
Il progetto è realizzato con il sostegno di Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ASP Basilicata, i Servizi Sociali del Comune di Potenza, la cooperativa Il Salone dei rifiutati e l’associazione L’Ultima Luna.
Coinvolgerà 30 destinatari attraverso quattro linee d’azione integrate:
- un percorso sperimentale di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi;
- interventi specialistici personalizzati;
- un punto di incontro settimanale denominato Art♥Lab con proposte di attività artigianali e artistiche;
- gite fuori porta.
Spiegano gli organizzatori:
“Il titolo RI♥USCIRE evoca una pluralità di significati:
- la possibilità di riuscire a migliorare la qualità di vita di qualsiasi persona anche in presenza di situazioni gravemente compromesse;
- il concetto del riuscire in qualcosa, del sentire di aver conquistato una nuova abilità;
- l’idea di uscire fuori di nuovo — uscire fisicamente di casa, uscire dall’eterodeterminazione, uscire dall’isolamento”
Interverranno:
- Emanuela Ielpo vicepresidente e rappresentante legale del Consorzio CS,
- Sabrina Mutino direttrice del Museo Archeologico Nazionale della Basilicata Dinu Adamesteanu,
- Mariarita Settimo coordinatrice Residenza Psichiatrica Il Colibrì,
- Bruno Laurita presidente L’Ultima Luna APS,
- Andrea Valcalda consigliere delegato Enel Cuore Ente Filantropico,
- Pietro Domenico Fundone direttore Dipartimento Salute Mentale ASP Basilicata,
- Andrea Barra responsabile Strutture Psichiatriche per Attività Residenziali e Semiresidenziali ASP Basilicata,
- Anna Grieco assessore Politiche Sociali e Abitative e Istituti di Partecipazione Comune di Potenza.
Previsti anche un’attività laboratoriale, una visita guidata del Museo e della mostra Le Dee del Grano, a cura di Domenico Colucci, e un momento di convivialità con l’ ‘Aperitivo urbano’ dal ristorante Assurd.