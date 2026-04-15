Potenza non dimentica la tragedia di Balvano che fece 600 vittime. Questa l’iniziativa

L’Unitre di Potenza ricorda la tragedia del treno 8017 che la notte del 3 marzo 1944 fece circa 600 vittime, fermandosi all’interno della galleria delle armi di Balvano.

Fanno sapere gli organizzatori:

“Una tragedia che è stata dimenticata (insabbiata), sia per ragion di stato che per le noti vicende di guerra degli anni 40: non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare che una strage di 600 persone in cerca di un tozzo di pane per sfamare le proprie famiglie fatti passare (per comodità) come contrabbandieri invece sono il diretto risultato delle guerre nazifasciste di quel periodo storico.

Questo testimone va passato alle nuove generazioni, poiché fatti cosi abberanti e sconvolgenti non abbiano più a ripetersi nel prossimo futuro.

Stasera alle ore 17:00, presso il centro sociale di Malvaccaro, si cercherà di capire un tantino di più della strage del treno 8017 di Balvano, un ringraziamento alla unitre di Potenza ed ai sindaci di Potenza, Balvano e Baragiano che insieme al giornalista Restaino (autore di un libro sul l’ 8017) cercheranno di scavare e portare alla luce i fatti della tragica notte del 3 marzo 1944, e soprattutto a ridare la dignità che meritano i morti di questa grande tragedia”.

Di seguito la locandina con i dettagli.