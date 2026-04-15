Meteo: su Potenza pressione in rialzo e tempo via via più stabile. Le previsioni

Sulla nostra regione da giovedì pressione in rialzo e tempo via via più stabile. In questa fase la ventilazione sarà in progressiva attenuazione e le temperature in aumento, specie da venerdì.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 16 Aprile, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 9°C.

Venrdì 17 Aprile avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.