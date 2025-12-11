Potenza: una carrellata di nasi rossi pronti ad invadere le corsie d’ospedale e non solo!

Anche quest’anno, l’associazione di volontariato Gente Allegra Clown ODV si ispira ai versi di Alda Merini per la sua programmazione natalizia, portando un sorriso a chi vive il Natale in solitudine o sofferenza.

Le attività si svolgeranno presso l’Ospedale San Carlo, il Centro Universo Salute Don Uva di Potenza e numerose RSA del territorio.

“A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia”.

Questa profonda riflessione della poetessa guida la missione dei volontari, consapevoli che per molti, il Natale amplifica momenti di difficoltà, dolore e malinconia.

Chi opera quotidianamente nelle corsie del dolore sa quanto la sofferenza possa diventare intollerabile proprio durante le festività, quando si desidera ardentemente la vicinanza delle persone amate.

Ha dichiarato Rocco Pucciariello, Presidente dell’associazione:

“Quello che noi nasi rossi abbiamo imparato negli anni è che, pur non potendo riscrivere il mondo o progettare un futuro immune dalla tristezza, quando indossi il tuo piccolo naso rosso puoi diventare una gomma che, anche solo per qualche attimo, cancella la malinconia dal volto di chi ti è di fronte“.

Con questo spirito, per il Natale 2025, Gente Allegra Clown ODV ha organizzato delle vere e proprie feste itineranti:

• Sabato 13 dicembre, ore 10:00: “Invasione” di musiche, balli, colori e allegria nelle corsie del Centro Universo Salute Don Uva.

• Sabato 20 Dicembre, ore 10:00: Un coloratissimo carosello si snoderà fra i corridoi dell’Ospedale San Carlo di Potenza, portando un saluto gioioso in ogni reparto.

Le attività saranno adattate alle esigenze specifiche di ciascuna struttura.

Nelle prossime settimane, i volontari saranno impegnati anche nelle varie RSA con allegre tombolate, momenti di gioco e ascolto dei racconti tradizionali dei nonni.

Di seguito la locandina con i dettagli.