Povertà, guerra e memoria: a Potenza un convegno per il popolo del Tigray e i caduti italiani

La Sezione Provinciale di Potenza dell’UNIMRI, in collaborazione con l’Associazione Medici Cattolici Italiani Sezione di Potenza, annuncia il convegno dal titolo “L’isolamento, una povertà emergente. Una missione medico–chirurgica umanitaria in Tigray–Etiopia – Un

genocidio dimenticato”, che si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 10.00 presso la Sala Convegni del Museo Provinciale di Potenza:

“L’incontro intende accendere i riflettori su una delle crisi umanitarie più gravi e trascurate del nostro tempo: il drammatico isolamento del popolo del Tigray e le conseguenze sanitarie, sociali e umanitarie che ne derivano.

Attraverso le testimonianze e l’esperienza di una missione medico-chirurgica operativa nell’area diretta dal Prof. Pietro Venezia, il convegno

offrirà una lettura diretta delle sofferenze e delle condizioni di vita della popolazione, vittima di un conflitto troppo spesso ignorato dalla comunità internazionale.

Nel corso dell’evento verrà inoltre affrontato un tema di grande rilevanza storica e identitaria: la condizione dei Cimiteri Militari Italiani in Tigray e in Etiopia, luoghi in cui riposano i resti di numerosi connazionali e corregionali caduti durante le diverse campagne militari.

Sarà messo in evidenza come molte di queste sepolture versino oggi in uno stato di abbandono, prive della cura e dell’attenzione che la memoria dei nostri caduti meriterebbe, richiamando la necessità di un impegno istituzionale e culturale per la loro tutela.

Il convegno rappresenta un’occasione di riflessione, sensibilizzazione e testimonianza, aperta alla cittadinanza, alle istituzioni e a tutte le realtà del territorio sensibili ai temi umanitari e della memoria storica”.