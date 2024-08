Pride Potenza: tutto pronto per il passaggio della manifestazione. Ecco l’ordinanza e le chiusure

Chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade cittadine al passaggio della manifestazione, denominata “PRIDE POTENZA 2024” il 22/8/2024 dalle ore 16.30 fino a cessate esigenze lungo le seguenti vie:

Questa l’Ordinanza completa:

“I L D I R I G E N T E

Premesso che, è pervenuta in data 19 agosto 2024 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 85074 la nota, da parte della sig.ra Alessia Fine, in qualità di Coordinatrice dell’Unione degli Studenti – Potenza, con la quale si chiede, la chiusura momentanea al traffico veicolare delle strade cittadine, al passaggio della manifestazione organizzata e denominata “PRIDE POTENZA 2024”, che si terrà il giorno 22/8/2024 dalle ore 16.30 e si articolerà come segue, partenza da piazza M. Pagano, via Pretoria, via Porta Salza,via G. Mazzini, via A. Vecchia,viale Firenze, via S.D. Savio e si concluderà presso il parco Baden Powell;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura temporanea delle strade cittadine al passaggio della manifestazione di cui in premessa, consentendo lo svolgimento della stessa in assoluta sicurezza;

Visti:

– il Decreto del Sindaco di Potenza n° 65 del 12 luglio 2024 con cui è stata prorogata la nomina del nuovo Responsabile ad interim dell’Unità di Direzione “Manutenzione del Patrimonio-Viabilità”;

– l’autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico rilasciata dall’U.D. Servizi alla Persona “Ufficio Cultura” in data 19/8/2024 prot. n° 85074;

– il vigente Regolamento per la disciplina del canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 aprile 2021, modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 28 maggio 2022;

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 22/8/2024 dalle ore 16.30 fino a cessate esigenze, la chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade cittadine al passaggio della manifestazione, denominata “PRIDE POTENZA 2024” che si svolgerà come di seguito riportato:

partenza da piazza M. Pagano, via Pretoria, via Porta Salza, via G. Mazzini, via A. Vecchia, viale Firenze, via S.D. Savio e si concluderà presso il parco Baden Powell;

AVVISA

– Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

– La presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;”