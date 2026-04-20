Meteo: calo delle temperature su Potenza. Ecco le ultime previsioni

Nel corso di martedì anche sulla nostra regione si assisterà ad un graduale aumento dell’instabilità, per l’insorgenza di correnti settentrionali più fresche che causeranno qualche rovescio e un calo delle temperature.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 21 Aprile, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 10°C.
Mercoledì 22 Aprile avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 6°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.