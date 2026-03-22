Referendum: questi i dati sull’affluenza

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 le elettrici e gli elettori sono chiamate/i ad esprimersi sulla riforma costituzionale; i seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica e lunedì dalle 07 alle 15.

Per votare è necessario presentarsi al seggio con tessera elettorale e documento d’identità valido.

In caso di scadenza o smarrimento, gli Uffici Elettorali del Comune di residenza resteranno aperti, anche durante l’apertura dei seggi, per il rilascio dei duplicati.

L’elettrice e l’elettore dovranno esprimere il proprio voto tracciando una X su uno dei due riquadri presenti sulla scheda referendaria.

Il Referendum Costituzionale non ha quorum e il voto si può esprimere nella seguente modalità:

– votando NO: si esprime la volontà di respingere la riforma della Costituzione votata dal Parlamento;

– votando SI: si esprime la volontà di accogliere la riforma della Costituzione votata dal Parlamento.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico (Articolo 48, Comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana).

In Basilicata, alle ore 19, nelle 683 sezioni allestite per il referendum sulla Giustizia, ha votato il 30,48% degli aventi diritto.

Nel dettaglio:

in provincia di Potenza (452 sezioni) il dato è del 30,98%, con il capoluogo di regione che fa segnare il 37,43%.