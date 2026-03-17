Roma, Cerimonia dei Marchi di Qualità: saranno premiate queste importanti manifestazioni lucane!

Si svolgerà Mercoledì 18 Marzo prossimo, a Roma, la terza edizione della Cerimonia dei Marchi di Qualità organizzata dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane presso la prestigiosa Sala della Lupa della Camera dei Deputati.

A farlo sapere il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Epli Rocco Franciosa il quale dichiara:

“saranno 4 i marchi di qualità assegnati ad importanti manifestazioni lucane di custodia e promozione del patrimonio storico culturale ed enogastronomico che danno lustro all’intera regione e premiano gli sforzi dei presidenti e volontari lucani impegnati a portare avanti con amore un’attività di valorizzazione turistica molto importante.

A ricevere il marchio di qualità ad honorem “Pietá Tradizione e Culto Popolare” la Festa della Bruna di Matera promossa dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, “Carta Nazionale Palii Cortei e Rievocazioni Storiche” alla Pentecoste di Melfi promossa dalla Pro Loco Federico II di Melfi, “Sagra d’Eccellenza” alla Sagra dell’Involtino di Gorgoglione promosso dalla Pro Loco Gorgoglione e al Festival delle Tradizioni e Musica Popolare di Chiaromonte promosso dalla Pro Loco Le Torri di Chiaromonte.

Numerosi interventi istituzionali apriranno il momento tanto atteso dalle pro loco italiane che riceveranno il premio di qualità per le loro manifestazioni locali suddivisi in quattro categorie: Carnevali Autentici, Sagra d’Eccellenza, Pietà Culto e Tradizione Popolare e Palii Cortei e Rievocazioni Storiche.

A moderare la Cerimonia Patrizia Morgani volto noto nel Giornalismo Italiano di RAI NEWS.

Onorevoli e Senatori introdurranno l’evento a partire dall’Onorevole Grazia Di Maggio, l’Onorevole Pino Bicchielli, La Senatrice Maria Nocco, l’Onorevole Gerolamo Cangiano e l’Onorevole Maria Grazia Frijia, per poi entrare nel vivo della Cerimonia con l’intervento del Presidente Nazionale EPLI Pasquale Ciurleo che si soffermerà sull’importanza della valorizzazione del patrimonio immateriale italiano, seguito da Claudio Pisapia con un approfondimento sull’art. 31 della Legge sul Made in Italy che introduce le Destinazioni Turistiche, Mino Dinoi Presidente Confederazione AEPI fresco del rapporto l’ “Italia del Fare Sociale” e Luigi Gabriele che annuncerà la collaborazione con EPLI nel progetto di Consumerismo “Consumer Friendly 2026” che valorizza le destinazioni che si distinguono per l’equilibrio tra accessibilità economica, qualità dei servizi e offerta di intrattenimento inclusivo e Marco Bussone Presidente Nazionale UNCEM – Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane, luoghi dove il sistema pro loco è fondamentale per la rivitalizzazione sociale.

Durante la Cerimonia verranno assegnati trenta Marchi di Qualità ad altrettanti Presidenti degli Enti che saranno accompagnati dai Sindaci a comprova anche dell’importanza sociale che questi eventi rivestono nei territori italiani.

Un importante momento verrà dedicato anche alla Sezione Cucina Patrimonio UNESCO con i prestigiosi interventi di Rocco Pozzulo Presidente FIC-Federazione Italiana Cuochi e Nino Sutera Coordinatore della Rete Genius Loci D. E.C.O. con i quali Enti verrà firmato un Protocollo d’Intesa che mira a professionalizzare il settore delle sagre e della promozione dell’enogastronomia nei Comuni Italiani.

Testimonial d’eccezione durante l’assegnazione dei Marchi Sagre d’Eccellenza alle Pro Loco la Chef Lucia Tellone e Alessandro Circiello Ospite del Programma RAI “Buongiorno Benessere” e co-conduttore RADIO 2 “In forma”.