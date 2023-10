Ruoti: inaugurato il nuovo centro di aggregazione per giovani, adulti e anziani! Ecco le foto

Inaugurato nel pomeriggio del 18 Ottobre, il nuovo centro di aggregazione, negli spazi del Polivalente, finanziato con fondi aree interne PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “INCLUSIONE SOCIALE”, che nasce dalla volontà di mettere a disposizione della cittadinanza un luogo in cui relazionarsi.

Al taglio del nastro sono seguiti in apertura dei lavori, i saluti:

della Dott.ssa Anna Scalise, già Sindaco del comune di Ruoti,

del prof. Lorenzo Rispoli, dirigente dell’Istituto comprensivo Michele Carlucci.

Successivamente sono intervenuti i Sindaci dell’area interna Marmo Platano:

Giovanni Setaro Sindaco di Muro Lucano,

Giovanni Carnevale Sindaco di Pescopagano,

Leonardo Sabato Sindaco di Bella,

Francesco Cianci Sindaco di Castelgrande,

Rosalba Valanzano consigliera Scuola e Pari Opportunità del comune di Baragiano

alla presenza del comando dei Carabinieri di Ruoti.

In chiusura l’intervento dell’assessore regionale alla Salute e politiche della persona, Francesco Fanelli ha elogiato l’area Marmo Platano per il lavoro messo in campo complimentandosi per l’opera portata a compimento.

Soddisfatto, il Sindaco Avv. Franco Gentilesca ha commentato:

“Questa opera si aggiunge alle tante che intendiamo mettere in atto per favorire lo sviluppo del nostro paese.

Gli spazi sono stati adeguati per aree che saranno destinate a momenti di aggregazione e inclusione aperti a tutti, con l’obiettivo di favorire l’interazione e lo scambio tra le diverse generazioni, punto di incontro, dove giovani, adulti e anziani possono condividere esperienze e conoscenza, dedicandosi anche ad attività culturali e ricreative, dove gli anziani possano trasmettere ai giovani i valori che si stanno perdendo, evidenziando, altresì, come finalmente Ruoti ha un immobile bello, funzionale e fruibile senza nessuna barriera architettonica.

Un sentito ringraziamento ai tecnici geom. Cesare Troiano, ing. Glauco Sileo e all’impresa edile Sud Costruzioni srl F.lli De Carlo nonchè ai tecnici comunali, che hanno contribuito in maniera determinate alla messa in opera del progetto.”

Le conclusioni sono state affidate al parroco Don Antonio che ha benedetto la struttura.

