San Chirico Raparo si prepara alla festa patronale: cinque giorni di fede, tradizione e spettacolo. Il programma

Un paese che si ritrova attorno ai propri Santi Patroni, una tradizione che si rinnova da secoli e un programma capace di coniugare spiritualità, cultura e spettacolo.

Dal 14 al 18 luglio 2026 San Chirico Raparo vivrà i Solenni Festeggiamenti in onore di San Chirico Martire, della Madonna del Carmine e di Santa Sinforosa Martire, promossi, appuntamento tra i più sentiti dell’estate lucana.

Come ogni anno, la manifestazione rappresenta non solo un momento di intensa devozione religiosa, ma anche un’importante occasione di incontro per l’intera comunità e per i tanti sanchirichesi che rientrano nel proprio paese d’origine in occasione della festa patronale.

Le celebrazioni hanno preso il via lunedì 6 luglio, con la tradizionale Traslazione della statua di San Chirico nel Santuario. Alle ore 21.00 sono stati celebrati la Santa Messa e l’inizio della Novena dedicata al Santo Patrono.

Il programma entrerà nel vivo martedì 14 luglio, vigilia della festa, con la Giornata Eucaristica e della Riconciliazione. Dalle ore 10.00 alle 12.00 il Santuario ospiterà l’Esposizione del Santissimo Sacramento e le confessioni.

Alle ore 18.30 la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, S.E.R. Mons. Vincenzo Orofino, in occasione del XXV anniversario di ordinazione sacerdotale di don Nicola Modarelli. In serata spazio alla Novena e all’accensione delle luminarie.

Il 15 luglio, giornata dedicata a San Chirico Martire, sarà scandita dal tradizionale giro della Banda del Cilento, dalla Santa Messa solenne con la benedizione dei bambini e dalla processione del Santo Patrono per le vie del paese, uno dei momenti più emozionanti dell’intera festa. In serata il concerto bandistico e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Il 16 luglio sarà la volta della Madonna del Carmine, con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria e la processione verso l’omonima cappella. La serata sarà dedicata alle famiglie con il Grande Villaggio dei Cartoon, ricco di giochi e animazione per i più piccoli.

Particolarmente intensa sarà la giornata del 17 luglio, vigilia della festa di Santa Sinforosa Martire, protettrice della comunità. Dopo la Liturgia della Reposizione di San Chirico e la Traslazione della statua di Santa Sinforosa, alle ore 18.30 si terrà la solenne processione della Reliquia, seguita dalla Celebrazione Eucaristica presieduta ancora da Mons. Vincenzo Orofino in Piazza Roma, con la benedizione delle famiglie. La serata sarà accompagnata dal Concerto Bandistico “Città di Mottola”.

Gran finale sabato 18 luglio, giorno dedicato a Santa Sinforosa Martire. Dopo la Santa Messa solenne e la tradizionale processione per le vie del paese, i festeggiamenti si concluderanno con uno degli appuntamenti più attesi del programma civile: alle ore 22.00 il concerto di Annalisa Minetti, protagonista dello spettacolo “Insieme da sempre Tour 2026”, seguito dal grande spettacolo pirotecnico.

Anche quest’anno il programma propone un equilibrio tra celebrazioni religiose e appuntamenti popolari, con la partecipazione di prestigiosi complessi bandistici, momenti dedicati ai bambini, musica dal vivo e gli immancabili fuochi d’artificio, nel rispetto di una tradizione che continua a rappresentare uno dei principali elementi identitari della comunità di San Chirico Raparo.

Sono invitati cittadini, emigrati e visitatori a partecipare ai festeggiamenti, condividendo giorni di preghiera, incontro e festa nel segno dei Santi Patroni, custodi della storia, della fede e dell’identità della comunità sanchirichese.

Di seguito la locandina con i dettagli.