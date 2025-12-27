Sasso di Castalda accoglie il nuotatore olimpico Domenico Acerenza. Ecco i dettagli

Nell’ambito dell’evento “SASSO – Pure Experience”, in programma sabato 27 dicembre alle ore 19:00 presso il Teatro Mariele Ventre, il Comune di Sasso di Castalda accende i riflettori su uno dei momenti centrali dell’iniziativa: la presentazione del video promozionale dedicato al territorio, realizzato con la partecipazione del nuotatore olimpico Domenico Acerenza.

Il video, girato interamente a Sasso di Castalda, è firmato dal regista e storyteller Luca Curto, direttore artistico della Digital Lighthouse, e rappresenta uno degli strumenti chiave attraverso cui l’Amministrazione comunale intende raccontare il borgo lucano con un linguaggio visivo contemporaneo, capace di unire sport, paesaggio e identità.

La presenza di Domenico Acerenza, atleta di livello internazionale, rafforza il messaggio di un territorio vissuto come esperienza autentica, dove la dimensione sportiva diventa metafora di connessione con l’ambiente naturale e con i valori del luogo.

Il progetto audiovisivo si inserisce nella strategia di valorizzazione territoriale promossa dal Comune di Sasso di Castalda e realizzata grazie ai fondi del PO Val d’Agri, con l’obiettivo di dotare il borgo di strumenti di comunicazione innovativi e coerenti con le nuove modalità di promozione turistica.

Durante la serata, alla proiezione del video seguirà una conversazione pubblica con Domenico Acerenza e Luca Curto, moderata dal giornalista e speaker radiofonico Omar Gallo, per approfondire il valore dello storytelling e del racconto per immagini nella promozione dei territori.

“SASSO – Pure Experience” sarà un appuntamento che unisce istituzioni, sport e comunicazione, offrendo una narrazione attuale e riconoscibile di Sasso di Castalda e delle sue potenzialità.