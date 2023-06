Satriano di Lucania, concorso balconi fioriti: ecco i vincitori!

Il Comune di Satriano di Lucania ringrazia tutti i satrianesi che hanno partecipato al concorso “Balconi fioriti” e i componenti della giuria.

Ecco i vincitori della quarta edizione del concorso:

PRIMO POSTO

Vincitrice del concorso e dei 250 euro di montepremi è Arcangela Vignola.

Il suo balcone in Via Verdi che guarda verso Largo Satrianesi nel Mondo, ha ottenuto un punteggio totale di 123.

I componenti della giuria hanno particolarmente apprezzato la composizione dei colori e l’armonia dell’allestimento.

SECONDO POSTO

Ad aggiudicarsi il secondo posto e i 150 euro di premio è Antonio Paolo Di Stefano con 115,5 punti.

Il suo angolo fiorito in Corso Trieste si è distinto, secondo i giudici, per l’originalità della composizione e per il suo inserimento nel contesto architettonico.

Complimenti a entrambi!

Ecco le foto dei balconi vincitori.

