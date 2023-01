SCUOLE CHIUSE A POTENZA!

Comunica il sindaco Guarente:

Visto il peggioramento previsto delle precipitazioni per questa notte e per la giornata di domani, consultata come sempre la Protezione civile che ringrazio per il costante monitoraggio e aggiornamento, confrontatomi anche con diversi colleghi di altri comuni, nella giornata di domani, 27/01/2023, saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, AD ECCEZIONE DI UNIVERSITÀ E ASILI NIDO, nella città di Potenza.

Facciamolo sapere a tutti onde evitare che qualcuno non abbia visto la suddetta comunicazione.



