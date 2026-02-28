Servizio Civile Basilicata: 37 posti ANPAS aperti a questi giovani! Ecco fino a quando fare domanda

Sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è stato pubblicato il Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.

In Basilicata l’ A.N.P.A.S.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE ha 2 progetti attivi nel settore Assistenza e della Protezione civile per un totale di 37 posti.

Alcuni posti sono riservati ai giovani con difficoltà economiche, Isee fino a 15 mila euro.

Come fa sapere una nota:

“I nostri progetti:

 ‘’ Lucani Solidali 2025 ”

 ‘’ Basilicata Resiliente 2025 ”

Tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni e non superato i 29 anni di età ( 28 anni e 364 giorni ) possono presentare la domanda tramite Spid o Cie attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

L’ A.N.P.A.S.- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE realizzerà i progetti di servizio civile presso le sedi Anpas di

1- LATRONICO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sinni Odv

2- GALLICCHIO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Valle del Sauro Odv

3- PISTICCI – Nucleo Operativo Volontari del Metapontino Unità di Protezione Civile Odv

4- MONTESCAGLIOSO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Montescaglioso Odv

5- POMARICO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Montescaglioso Odv – Sezione di Pomarico

6- RIPACANDIDA – Pubblica Assistenza Protezione Civile Ripacandida Odv

7- LAVELLO – Pubblica Assistenza Lavello Odv

8- MOLITERNO Pubblica Assistenza Moliterno Odv

9- MOLITERNO – Anpas Comitato Regionale Basilicata Odv

10- PALAZZO SAN GERVASIO – Pubblica Assistenza Volontari Alto Bradano Odv

11- VENOSA – Pubblica Assistenza Protezione Civile Venosa Odv

12- PICERNO – Pubblica Assistenza Protezione Civile Angels Picerno Odv

I progetti hanno una durata di 12 mesi e ai giovani che verranno selezionati verrà riconosciuto un assegno mensile di € 519,47.

E’ possibile presentare la domanda fino alle ore 14.00 dell’ 8 aprile 2026.

Chi sceglie il Servizio Civile Universale in Anpas sceglie di essere vicino alle categorie fragili della società, alle Istituzioni in caso di eventi calamitosi e non.

Nel corso dei 12 mesi sarà erogata una formazione specifica ai giovani.

Una formazione utile all’inserimento nel mondo del lavoro”.