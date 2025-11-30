Su Potenza dopo una breve tregua torna il maltempo. Ecco le previsioni aggiornate

Sulla Basilicata, dopo una domenica stabile, la nuova settimana si aprirà con nuovi episodi di maltempo.
Eccetto la giornata di Lunedì, che vedrà un progressivo aumento della nuvolosità ma senza nessun fenomeno di rilievo, nella giornata di Martedì aumenterà l’instabilità per l’azione di una circolazione depressionaria sul Tirreno; probabili piogge sulla Basilicata.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 1° Dicembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 3°C.
Invece, Martedì 2 Dicembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 5°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.