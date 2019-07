Dopo tanto sole torna la pioggia su Potenza! Ecco le ultime previsioni

Dopo tanto sole, ecco che riappare la pioggia su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi si prevedono cieli molto nuvolosi e coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 32°C e la minima di 23°C.

Domani si prevedono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con stratificazioni in transito serale.

La temperatura massima registrata pare sarà di 31°C e la minima di 19°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.