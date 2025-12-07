“Tirrena Inferiore”: a Maratea avanzano le attività per la realizzazione delle gallerie tra Acquafredda e Cersuta. Questa la chiusura

Lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, a Maratea (PZ), avanzano le attività per la realizzazione delle gallerie tra Acquafredda e Cersuta di Maratea.

Per l’intervento, a partire dalla prossima settimana, si rende necessario prorogare alle 24 ore la chiusura della tratta fino al confine regionale con la Campania.

Nel dettaglio, tra martedì 9 e sabato 13 dicembre (fino alle ore 18.00), sarà chiusa H24 la tratta compresa tra il km 223,100 ad Acquafredda di Maratea ed il km 220,610 Sapri.

L’interdizione totale è necessaria per ottimizzare i tempi di realizzazione delle programmate attività di disgaggio sulle pareti rocciose dei Crivi (sovrastanti il tratto di statale 18 interessato dal cantiere dei lavori di realizzazione delle gallerie), anche in relazione alle recenti giornate di maltempo, che hanno reso necessaria la chiusura al transito della statale 18 a Castrocucco di Maratea (secondo quanto disposto dal Commissario, nel rispetto del Protocollo di fruibilità della tratta) ed in relazione alla quale le lavorazioni per le gallerie sono state provvisoriamente interrotte per garantire la fruibilità della tratta ad Acquafredda.

La chiusura della tratta di SS18 tra Maratea e Sapri riprenderà poi da lunedì 15 con la fascia oraria già definita in precedenza, ovvero in orario diurno compreso tra le ore 8.30 e le ore 18.00, fino al prossimo 23 dicembre.

A seguire e fino al 6 gennaio la tratta di statale resterà fruibile, allo scopo di agevolare gli spostamenti connessi con il periodo Natalizio.

Le attività riprenderanno, poi, con la successiva chiusura diurna a partire da mercoledì 7 gennaio.