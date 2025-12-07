Muro Lucano, inaugurata la panchina gigante! I dettagli

Giovanni Setaro, Sindaco di Muro Lucano, fa sapere:

“Oggi la nostra città conquista un nuovo punto di vista sulla sua bellezza.

È stata inaugurata la panchina gigante del progetto Big Bench Project in località Piani del Casino, un’idea fortemente voluta e portata avanti dalla Pro Loco Murese in sinergia con l’Associazione Un Muro D’Amare per valorizzare uno dei panorami più straordinari del nostro territorio.

Sedersi su questa panchina non è solo “guardare il paesaggio”: è sentirsi piccoli di fronte all’immensità della nostra città, dei suoi tetti, delle sue colline, della sua storia.



È un invito a fermarsi, respirare e ricordarsi quanto siamo fortunati a chiamare questo luogo “casa”.



La Big Bench nasce come segno concreto di attenzione al territorio, nuovo spazio di incontro, storia e fotografie, nonché tassello in più per un turismo lento e consapevole, che parte dallo sguardo e dal rispetto per ciò che abbiamo.

Un grazie speciale a chi ha creduto in questo progetto, lo ha sostenuto, promosso e costruito passo dopo passo: la Pro Loco Murese, l’Associazione Un Muro D’Amare, l’agriturismo La Bontà e tutte le maestranze locali che hanno contribuito alla sua realizzazione”.