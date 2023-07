Tito: aperto il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Urbani. Ecco tutte le informazioni utili per i cittadini

Ha aperto oggi a Tito il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Urbani.

Si tratta di una struttura voluta dall’amministrazione comunale, realizzata con il finanziamento FEASR dell’Unione Europea.

Il centro è stato realizzato dal Comune di Tito ed è situato in contrada Spinette, lungo la strada Picerno-Pignola.

I cittadini e le imprese di Tito potranno così conferire, in un unico centro, numerose tipologie di rifiuti: imballaggi e rifiuti in carta e cartone, plastica, vetro, sfalci d’erba e ramaglie, rifiuti ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii e grassi commestibili, toner, farmaci, pile, batterie, legno, metallo, materiale inerte, abbigliamento, imballaggi in materiali misti, organico e pneumatici.

All’interno della isola ecologica è allestita un’area per il riuso, denominata “Angolo del Riuso”.

Infatti, sarà possibile cedere all’Angolo del Riuso un bene, materiale o oggetto che sia ancora in buone condizioni tale da poter assolvere il compito e la funzione con cui è stato concepito in origine e conferito in modo che sia utilizzabile in maniera immediata, successivamente al conferimento stesso.

Sarà possibile conferire apparecchiature elettriche ed elettroniche, articoli ed accessori per l’infanzia, attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage, attrezzature sportive, giochi ed oggetti per lo svago, oggettistica e suppellettili per la casa, stoviglie e casalinghi.

Chi vorrà beneficiare dei beni depositati all’Angolo del Riuso, potrà prima consultare il catalogo presente sul sito del Comune di Tito e poi fare domanda come da modello pubblicato sul web.

Dichiara il sindaco Graziano Scavone:

“Abbiamo voluto realizzare una infrastruttura che integra e ottimizza il nostro sistema di gestione dei rifiuti urbani offrendo agli utenti la possibilità di poter accedere ai servizi di conferimento nel centro in più giorni della settimana.

Prossimamente, inoltre, sarà implementato l’Angolo del Riuso, una modalità per restituire a nuova vita prodotti troppo spesso considerati rifiuti prima ancora di diventarlo, ed un sistema premiante rivolto agli utenti che conferiranno alcune tipologie di rifiuti”.

Il centro resterà aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato di mattina, dalle ore 8 alle ore 11, il martedì e il venerdì di pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17.

Non sono ammessi i rifiuti non differenziabili, quelli speciali e pericolosi.

I rifiuti dovranno essere asciutti e già separati per il conferimento e non è ammesso lo scarico di rifiuti mescolati tra loro.a

