Tito “Comune Europeo dello Sport 2027”: ancora un importante passo avanti. Le ultime notizie

Un importante passo avanti per la promozione dello sport e del territorio: il Comitato Orientasport nella persona del Coordinatore Matteo Schiavo e il Comune di Tito nella persona dell’Assessore allo Sport Antonio Carlucci hanno ufficialmente siglato un protocollo di intesa a sostegno della candidatura del Comune al titolo di “Comune Europeo dello Sport 2027”.

L’accordo prevede una stretta collaborazione tra le parti per la realizzazione di eventi sportivi, attività formative e iniziative di promozione volte a valorizzare il patrimonio sportivo e culturale locale.

Il Comitato Orientasport, forte della propria esperienza nel settore, supporterà la candidatura attraverso l’organizzazione di open day sportivi, manifestazioni dimostrative, tornei e festival dello sport.

Inoltre, saranno promossi corsi di formazione per giovani, educatori e istruttori, con un focus su inclusione sociale, corretti stili di vita e valori educativi dello sport.

Il Comune di Tito, dal canto suo, metterà a disposizione gratuitamente strutture e impianti sportivi, locali per incontri e spazi per eventi, facilitando l’accesso alle risorse necessarie per la realizzazione delle attività previste.

Questa sinergia rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa diventare un potente strumento di coesione sociale, sviluppo del territorio e promozione dei valori comunitari.

La collaborazione tra il Comitato Orientasport e il Comune di Tito rafforza la volontà di entrambe le parti di valorizzare lo sport come veicolo di crescita e inclusione, contribuendo in modo significativo al percorso di candidatura e a una visione di futuro in cui lo sport sia sempre più protagonista nella vita della comunità.