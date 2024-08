Il Comune di Tito avvisa la cittadinanza:

“A causa della formazione di nidi di calabroni, per i prossimi giorni e fino a quando non verrà effettuato l’intervento di bonifica, non sarà possibile visitare l’interno della Torre di Satriano in Tito con il suo museo multimediale, come da relata notifica dei Vigili del Fuoco del 07.08.2024.

Resta consentita la visita al sito archeologico”.