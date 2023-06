Tito, sopralluogo nell’area industriale: ecco le ultime notizie

L’assessore regionale alle Politiche di sviluppo, Michele Casino, e l’amministratore unico di APiBas, Luigi Vergari, si sono incontrati questa mattina, unitamente ai funzionari del Dipartimento, per condividere un programma di interventi per la messa in sicurezza e la gestione delle aree industriali.

L’incontro è stato preceduto da un sopralluogo effettuato questa mattina nell’area industriale di Tito, durante il quale sono state segnalate le criticità e valutati gli interventi più urgenti da mettere in atto.

Nelle prossime settimane seguiranno sopralluoghi in tutte le altre aree industriali della regione, a partire da quella di Melfi.

Per l’assessore Casino “la sistemazione delle aree industriali è una priorità nell’agenda politica di fine legislatura alla luce della necessità di fornire la più ampia assistenza alle imprese e ai lavoratori”.a

