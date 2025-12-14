Tragedia al Pantano di Pignola: dopo ore di lotta in ospedale il figlio di appena 9 anni di Giulio, deceduto nell’incidente, non ce l’ha fatta. Il cordoglio di Bardi

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime cordoglio a nome dell’intera Giunta e di tutta la comunità regionale per il tragico epilogo dell’incidente stradale, avvenuto giovedì al Pantano di Pignola, che ha visto salire a due il bilancio delle vittime.

La notizia della scomparsa del bambino di appena 9 anni, ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale San Carlo di Potenza dopo aver perso poche ore prima il padre, Giulio Nappi, 51 anni, ha gettato l’intera Basilicata in un dolore straziante.

Ha detto Bardi:

“Non ci sono parole in grado di descrivere la tragedia che ha colpito la famiglia Nappi e con essa tutta la nostra regione.

Una notizia che spezza il cuore.

La perdita di un padre e del suo bambino, strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari in un modo così violento e improvviso, è un evento che ci lascia attoniti, increduli e infinitamente addolorati”.

Bardi ha espresso la sua più sincera vicinanza e solidarietà ai familiari e agli amici delle vittime in questo momento di inimmaginabile sofferenza aggiungendo:

“Ci stringiamo con un abbraccio silenzioso e rispettoso attorno alla famiglia Nappi, in particolare alla madre che ha autorizzato l’espianto degli organi del piccolo, un gesto di grande generosità.

Possa il ricordo di Giulio e del suo bambino essere di conforto, seppur minimo, in queste ore di profondo lutto. La Basilicata intera partecipa commossa al vostro dolore.

La Regione si impegna a fornire tutto il supporto necessario, auspicando una riflessione collettiva sulla sicurezza stradale, affinché simili tragedie non si ripetano mai più”.