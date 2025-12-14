Meteo, su Potenza nuvole in aumento. Ecco le ultime previsioni

Un vasto campo anticiclonico determina condizioni di bel tempo su Puglia, Molise e Basilicata garantendo spazi soleggiati e temperature miti.
Fase stabile che si protrarrà almeno fino alla metà del mese.
Saranno probabili però degli annuvolamenti specie lungo i litorali, con nubi basse marittime frammiste a foschie; più nubi e locali piogge dal 16 dicembre.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo domani, Lunedì 15 Dicembre avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 3°C.
Invece, Martedì 16 Dicembre avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 3°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.