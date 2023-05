Un gran successo la festa della transumanza di Picerno! Ecco i dettagli

“La festa della transumanza di Picerno è una bellissima iniziativa, alla quale ho avuto l’onore di prendere parte questa mattina in qualità di assessore delle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, che ha visto celebrarsi una pratica riconosciuta patrimonio culturale dell’umanità.

La secolare pratica ha ancora oggi una notevole importanza sia per il tramandarsi delle tradizioni, ma anche per quanto attiene l’aspetto produttivo e di miglioramento genetico della specie.

In Basilicata la zootecnia è un comparto strategico e vitale anche ai fini di un discorso più ampio di unità del territorio.

La Regione Basilicata ha scelto di investire con la recente approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 molte risorse sul comparto zootecnico, e in particolare con l’emendamento a firma del consigliere Quarto ha inteso rifinanziare con 160 mila euro la legge che riconosce la figura dell’allevatore custode del territorio, ossia l’imprenditore agricolo singolo o associato che esercita l’attività agricola e che pratica l’allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante, assicurando il benessere animale e rispettando l’ambiente e il patrimonio naturalistico regionale (L.R. 54 del novembre 2021).

Le risorse a valere sul piano di sviluppo rurale ci consentiranno una seria programmazione da concertare sicuramente anche con le associazioni di categoria.

Ringrazio a tal proposito per questa giornata, che ha rappresentato per me anche il primo impegno da neo assessore, il Comune di Picerno, la Coldiretti Basilicata, Campagna Amica, Coldiretti Giovani Impresa e l’Associazione regionale allevatori Basilicata”.

Così in una nota l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.a

