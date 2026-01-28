Un titolo da difendere per la Pm Gruppo Macchia Potenza che inaugura il suo cammino nella Coppa Basilicata. In bocca al lupo ragazze

Un titolo da difendere per la Pm Gruppo Macchia Potenza che Giovedì inaugura il suo cammino nella Coppa Basilicata.

Dopo il successo dell’edizione 2025, il trofeo regionale si è rinnovato con la partecipazione di sei formazioni: oltre alla Pm Gruppo Macchia Potenza c’è la Daken Sea Matera (Serie C pugliese), Volley Matera e Venosa (Serie D pugliese) e le potentine Asci e Santa Maria (Serie D campana).

Un format rivisto che coinvolge di fatto le sei realtà più rappresentative della Basilicata suddivise in due raggruppamenti da tre con le due compagini di Serie C che si trovano inserite insieme nel girone B. Primo appuntamento per le ragazze di coach Marco Orlando è la sfida di Giovedì alla Caizzo di Potenza contro Volley Matera, poi le rossoblù osserveranno il riposo nella seconda giornata e torneranno in campo per il terzo turno scendendo in campo il 24 Febbraio alle 20 al PalaLanera contro la Psa Matera.

La prima fase si giocherà infatti con la formula del girone all’italiana con le prime due per ciascun raggruppamento che accederanno alle semifinali (gare di andata e ritorno) per accedere poi alla finale, anche questa con turno di andata e ritorno.

Primo step al via Giovedì alle 20 alla Caizzo.

Ha sottolineato alla vigilia coach Marco Orlando:

“Inizia la nostra avventura in Coppa Basilicata, siamo detentori del titolo e chiaramente ci teniamo a difenderlo, siamo reduci dalla partita con la corazzata Napoli che, al di là del risultato, ha fatto registrare una grande prova di carattere della squadra giocando con voglia e grande agonismo e non potevo chiedere di più”.

La partita con la corazzata Molinari Napoli ha visto anche la presenza in campo delle under cresciute nel settore giovanile rossoblù che coach Orlando ha così elogiato: “Menzione speciale a Martina Rivelli e Sara Carta, rispettivamente 2009 e 2010 sempre in campo, al contributo di Chiara Cappiello anno 2011, già subentrata ottimamente anche a Striano, e a Giulia Todaro (anno 2006) autrice di un’ottima prestazione come più volte accaduto.

Questo dà grande speranza anche nell’ottica futuribile delle stagioni prossime”.

Il tecnico rossoblù si concentra poi sull’avversario, il Volley Matera:

“E’ una squadra giovane che di certo non ci renderà la vita facile, ovviamente in una stagione difficile come questa sarebbe essenziale riuscire a portare a casa la Coppa Basilicata: insieme alla salvezza è uno degli obiettivi di quest’anno e abbiamo voglia di centrarlo anche per volare alla Supercoppa del Sud come lo scorso anno”.