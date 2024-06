“Una buona notizia per la ripresa della Basilicata e del Mezzogiorno”. Ecco i dettagli

“La proroga della decontribuzione Sud fino al prossimo 30 dicembre ottenuta dal Governo Meloni, è una buona notizia, ma ancora più importante è l’annuncio del ministro Fitto legato alla possibilità di trasformare la misura, d’intesa con la Commissione europea, in uno strumento più a lungo termine e maggiormente orientato verso gli investimenti“.

E’ il commento dell’assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, all’incontro tra il ministro Fitto e la Vice Presidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager.

Continua Latronico:

“Già la proroga della misura è un risultato di grande importanza per il sud e per niente scontato il lavoro del governo Meloni per rendere strutturale la decontribuzione è una prospettiva strategica per la ripresa del Mezzogiorno“.