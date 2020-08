Vacanze ai tempi del Coronavirus: la ministra Lamorgese chiede ai giovani “comportamenti responsabili”

In un’intervista a La Stampa, la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, dichiara:

“I prefetti si sono già attivati per disporre, anche a Ferragosto, modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani, molti dei quali sottovalutano i rischi cui si espongono.

Ci sono regole ben precise da osservare a partire dal distanziamento sociale, all’uso della mascherina e al lavaggio ripetuto delle mani.

I ragazzi viaggiano e giustamente cercano il divertimento.

Per questo rivolgo proprio a loro un appello forte, che penso dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie, affinché mantengano comportamenti responsabili“.

Quanto alle elezioni regionali previste a Settembre, Lamorgese ribadisce che:

“Per la campagna elettorale valgono le regole sul distanziamento sociale e sulla protezione individuale.

Per i seggi abbiamo previsto numerose precauzioni: aree di attesa esterne, percorsi di ingresso e di uscita separati, distanziamento tra i componenti del seggio non inferiore al metro, rispetto della distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, uso obbligatorio della mascherina.

Nel decreto legge in corso di pubblicazione oltre alle sezioni ospedaliere, sono previsti seggi speciali per consentire agli elettori in isolamento fiduciario di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

I locali scolastici saranno sanificati con particolare attenzione prima di essere restituiti nella giornata di Martedì 22 Settembre.

Sono pochi i sindaci che hanno segnalato la disponibilità di locali alternativi alle scuole per allestire i seggi”.

La ministra sull’episodio di Vicenza dichiara:

“Sono in corso gli accertamenti necessari per verificare eventuali responsabilità.

Piena fiducia nella polizia e nelle forze dell’ordine che ogni giorno dimostrano professionalità ed equilibrio nei servizi per garantire la sicurezza dei cittadini.

La complessità delle funzioni svolte nelle nostre piazze e nelle nostre strade dalle forze di polizia meritano il rispetto di tutti i cittadini.

Nessuno escluso”.

Lamorgese sulla questione migranti afferma:

“I rimpatri sono ripresi a pieno regime con voli bisettimanali per un totale, al 10 Agosto, di 277 cittadini tunisini ricondotti al loro Paese”.

