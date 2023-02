Buone notizia per Vietri di Potenza.

Il Sindaco, Christian Giordano, annuncia:

“Questa mattina in Regione Basilicata, con il Presidente Vito Bardi, per sottoscrivere la convenzione per il finanziamento del Bando Borghi Linea B.

Siamo pertanto pronti per la realizzazione del primo museo di Vietri di Potenza.

Che bello!”.

