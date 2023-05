Viggiano: menzione speciale per questi studenti in questo concorso nazionale! I dettagli

È in programma mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 10 presso la Sala “B” del Consiglio regionale della Basilicata la cerimonia di premiazione del concorso nazionale Eplibriamoci indetto da Ente Pro Loco Italiane in occasione della Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’autore.

Alla premiazione regionale della seconda edizione presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala e moderata dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa, dopo i saluti del Sindaco di Pisticci Domenico Albano, del Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Pisticci Maria Di Bello, della Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Viggiano Serafina Rotondaro, interverranno:

Rossella Centrone Presidente del Club Unesco del Vulture;

Giuseppe Esposito responsabile commissione Eplibriamoci;

Maria Teresa Romeo, vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata;

il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo.

Durante la Cerimonia del Concorso nazionale che quest’anno ha avuto come tema “Migranti e inclusione sociale” saranno consegnati a tutti gli alunni partecipanti l’attestato di partecipazione e le menzioni speciali agli istituti comprensivi di Pisticci e Viggiano che la Commissione nazionale ha assegnato “per la capacità di coinvolgere il territorio in un lavoro realizzato in forte sinergia tra studenti e docenti“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

