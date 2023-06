Viggiano: promette una gara esaltante il Trofeo XCO delle Due Pinete! Ecco il programma definitivo

Promette una gara dagli esaltanti contenuti tecnici ed agonistici il Trofeo XCO delle Due Pinete a Viggiano che un anno fa ospitò una riuscitissima prova di Coppa Italia Giovanile.

C’è molta attesa per Sabato 3 Giugno ed è prevista la presenza di un buon gran numero di praticanti di questa disciplina in costante crescita.

Inutile sottolineare che per il Team Bykers Viggiano si tratta di un impegno notevole che poggia sulla passione dei dirigenti in loco e che rappresenta un ulteriore passo avanti nella propaganda del fuoristrada come sempre fatto nelle edizioni precedenti di questa manifestazione e anche nel periodo autunnale-invernale con il ciclocross.

Agonisti e amatori, in lizza per la conquista dei titoli regionali cross country FCI Basilicata, in gara su un percorso di 3,5 chilometri da ripetere più volte in base alle categorie e all’età dei partecipanti.

Esso si snoda tra due pinete di cui una abbastanza tecnica caratterizzata dall’alternarsi di single track per poi affrontare un breve segmento di strada cittadina per raggiungere l’altra pineta con tratti tecnici e veloci.

Solo le zone di partenza e di arrivo presentano l’asfalto.

Sul percorso sono ubicate due zone di assistenza tecnica per gli atleti debitamente segnalate.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 14:00 in via Aldo Moro presso il centro polifunzionale cittadino, la prima partenza alle 16:00 con esordienti e allievi, la seconda alle 17:00 circa con juniores, élite, under 23 e amatori, chiusura alle 18:30 con la categoria più giovane i G6 promozionali (12 anni).

I LEADER DEL CIRCUITO X-COUNTRY DOPO TRE PROVE (SOLO AGONISTI)

Esordienti primo anno uomini: Christian Santaniello (Federal Team Bike)

Esordienti secondo anno uomini: Riccardo Carrafiello (Amici Superski)

Esordienti donne: Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano)

Allievi primo anno uomini: Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano)

Allievi secondo anno uomini: Pierluca Perrone (Asd Belvedere Ciclone)

Allieve donne: Sara Simeone (Bike&Sport Team)

Juniores uomini: Luciano Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike)

Juniores donne: Alessia Presta (Asd Belvedere)

Under 23: Patrick Vanacore (Vesuvio Mountain Bike)

Elite uomini: Luigi D’Amico (Bike&Sport Team)

Elite donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

Ecco il percorso e la locandina.

