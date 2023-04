A Baragiano tutto pronto per la 61°edizione della Medaglia d’Oro Santissima Annunziata, la gara ciclistica più antica della Basilicata! I dettagli

Ciclismo e storia vanno di nuovo a braccetto a Baragiano sede della gara ciclistica più antica della Basilicata.

In dirittura di arrivo la 61°edizione della Medaglia d’Oro Santissima Annunziata (Memorial Pasquale Massa e Donato Russillo) che torna ad occupare come tradizione vuole il giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile) dopo l’eccezionale slittamento nel 2022 ad agosto e le due edizioni saltate nel biennio 2020 e 2021 a causa della pandemia.

Il sodalizio Baragiano Pedala Finalmente Asd è all’apice dell’impegno, condiviso in maniera rimarchevole dall’amministrazione comunale di Baragiano, nell’intento di preparare minuziosamente una manifestazione che, a cavallo tra i due secoli, è riuscita prepotentemente ad imporsi sempre più all’attenzione per la storicità e per lo spettacolo di notevole spessore offerto dai vincitori delle passate edizioni: uno su tutti Alessandro Verre (2019) attualmente professionista con la squadra francese dell’Arkea Samsic.

L’edizione 2023 è riservata solamente alla categoria allievi che dovranno portare a termine l’impegno agonistico su un tracciato di 65 chilometri: partenza ufficiosa alle 14:45 da Baragiano paese, il via ufficiale alle 15:15 da Baragiano scalo con cinque giri di 6,9 chilometri cadauno nella zona industriale.

A seguire un segmento di percorso di circa 19 chilometri che porta la gara a scollinare al gran premio della montagna (bivio SP62 santuario S. Gerardo Maiella GPM), altro passaggio a Baragiano Scalo per compiere un nuovo circuito nella zona industriale e raggiungere Baragiano paese con traguardo in ascesa.

Una gara che vede allo stato attuale un’ottantina di iscritti con la Basilicata a fare gli onori di casa e alcune squadre provenienti dalle regioni Puglia, Campania, Sicilia, Calabria e Lazio.

Gli organizzatori hanno messo in palio per questa edizione anche un premio in denaro al miglior atleta lucano all’arrivo in ricordo di Nicodemo Macrifugi e per tramite della Provincia di Potenza un trofeo da assegnare alla società che otterrà i migliori piazzamenti tra i primi dieci atleti classificati al traguardo.

Di seguito la locandina con i dettagli.

