A Bella l’inaugurazione di due importanti progetti: la Casa dell’Acqua e il parcheggio comunale! I dettagli

L’Amministrazione comunale di Bella ha inaugurato, tra l’entusiasmo degli allievi dell’Istituto Comprensivo di Bella – San Cataldo, due importanti progetti come la Casa dell’Acqua, installata nella villa comunale, e il parcheggio comunale restituito alla cittadinanza dopo i lavori di restyling e consolidamento strutturale.

La benedizione di Don Ovidio Duarte ha preceduto il taglio del nastro della Casa dell’Acqua, che sarà gestita dalla società IHS-Mosè di Avellino, il cui gestore, Enrico Percopo, ha spiegato le modalità per usufruire di questo importante servizio con acqua buona e sicura.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Leonardo Sabato:

“Questa giornata è davvero straordinaria per la nostra comunità perché dopo tanti anni siamo riusciti a portare a termine questi due progetti fondamentali per rendere il nostro paese green ed ecologico.

Naturalmente le altre due Case dell’Acqua verranno installate anche a S.Antonio Casalini e a San Cataldo.

Abbiamo raggiunto un obiettivo importante perché la Casa dell’Acqua ci permetterà di ridurre considerevolmente i rifiuti sul nostro territorio”.

Sulla riapertura del parcheggio comunale il sindaco Leonardo Sabato ha voluto ringraziare vivamente anche il sig. Vito Duino dell’impresa che ha eseguito i lavori, l’architetto Carmine Minervino (Rup), il geometra Giuseppe Molinaro, il progettista ing.. Carmine Schiavone, l’arch. Vito Gabbamonte per il collaudo delle opere.

Presenti all’inaugurazione anche l’assessore alle Infrastrutture Carmine Ferrone, la vice sindaca Angela Carlucci, la presidente del Consiglio Comunale Federica Tarantino, il consigliere comunale Maurizio Cuviello e il prof. Mario Coviello presidente del Comitato Provinciale Unicef di Potenza.

Una giornata importante e plastic free che ha visto anche i festeggiamenti della Giornata Mondiale della Terra, a cura dell’Assessorato alla Transizione Ecologica, con il coinvolgimento attivo degli alunni, accompagnati dai docenti, nei vari laboratori artistici e di giardinaggio.

La conoscenza delle api e del miele con l’apicoltore Alessandro Di Carlo ha suscitato poi l’interesse e la curiosità dei giovanissimi allievi.

Mentre gli alunni della scuola secondaria si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti.

Presente anche l’assessore alle Politiche Agricole Maria Antonietta Angrisani che ha evidenziato come “il latte prodotto sul nostro territorio è davvero un’eccellenza di cui andare fieri grazie al grande impegno dei nostri allevatori e produttori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la dottoressa Eva Di Vito che, in rappresentanza della Cooperativa Marmo Platano, ha indicato i processi qualitativi del latte prodotto sul territorio che viene poi conferito ad una grande azienda come Granarolo.

Ai bambini dell’IC Bella – San Cataldo è stata offerta anche una borraccia per l’acqua e una merenda (bicchiere di latte o yogurt a km 0).

Per l’Assessore alla Transizione Ecologica, Samuele Grippa:

“Una mattinata importante per dare un messaggio chiaro sulla sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente perché rappresenta il paradigma culturale su cui si fonda la mia attività amministrativa.

È questo lo spirito con cui abbiamo organizzato la Giornata della Terra a Bella, in collaborazione con gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo.

Con questa convinzione, insieme alla Giunta, stiamo portando avanti atti e fatti concreti a beneficio dell’ambiente in primis e in secundis per le generazioni future che hanno il diritto di vivere in un ambiente salubre”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)