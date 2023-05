A queste stazioni di Potenza e provincia, il Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”! Ecco i dettagli

Individuate le piccole belle e poco conosciute stazioni che presentano una o più di queste valenze: storica, turistica, archeologica, ambientale.

Lo scopo del Premio Ferroviario Europeo EUROFERR è quello di far conoscere le peculiarità di queste stazioni e del loro territorio (piccole stazioni belle e con intorno grandi tesori storici turistici ambientali e archeologici).

La denominazione “EUROFERR” è l’attestato d’onore, con il quale l’AEC Italia identifica l’impianto e che sarà consegnato ai Sindaci per evidenziare l’importanza europea che lo stesso merita.

Scrive in proposito AEC (Association Europeenne Des Cheminots) in un Comunicato:

“Sono tre anni che come AEC (Association Europeenne Des Cheminots) insieme a UTP Milano (utenti trasporto pubblico), CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e ANFG (ferrovieri del genio) assegniamo Il Premio Ferroviario Europeo ‘Euroferr’;

ai Sindaci delle stazioni ferroviarie considerate da noi ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica;

alle associazioni benemerite legate culturalmente ( in qualche misura) al mondo ferroviario.

In tale contesto il 24 Giugno 2023 a Rocchetta Sant’Antonio (prov. Foggia – Puglia) ormai considerata come Capitale delle Ferrovie e Stazioni Ofantine, AEC, UTP, ANFG e Cifi premieranno con il Premio Ferroviario Europeo ‘Euroferr’ i sindaci di 42 stazioni di Campania, Puglia e Basilicata e quattro associazioni benemerite di:

Campania:

Linea Avellino – Rocchetta stazioni di:

Castelfranci, Lapio, Taurasi, Montemarano (per i vini prodotti), Cassano (per sorgenti acqua), Bagnoli Irpino (per altopiano Laceno), Nusco, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Morra (patria di De Sanctis) – Teora, Montefalcione ( Avellino), Avellino, Lioni, Montella, città della castagna IGP, del tartufo nero e ricca di sorgenti di acqua, Conza-Andretta-Cairano, Lacedonia (stazione di Rocchetta – Lacedonia)

Puglia:

Linea Rocchetta Gioia del Colle, Stazioni di:

Santeramo in Colle (Bari Puglia), Gravina di Puglia (Bari Puglia), Rapolla (Potenza Basilicata) – Lavello (Potenza Basilicata), Gioia del colle, Spinazzola, Altamura, Venosa la città di Orazio (Potenza Basilicata) – Maschito (Potenza Basilicata);

Linea Rocchetta – Foggia, stazioni di:

Foggia, Ascoli Satriano (prov Foggia, città dei Grifoni), Rocchetta (Foggia), Candela (Foggia) – Sant’Agata di Puglia (Foggia), Ordona città di siti archeologici;

Basilicata, Linea Rocchetta-Potenza. Stazioni di:

Potenza, Melfi la città dei Codici di Melfi epoca Federico II, Rionero in Vulture (città del vino Aglianico del Vulture), Atella -Ripacandida, Barile (Potenza Basilicata), Avigliano Lucania (frazione della città di Potenza Basilicata), Avigliano (Comune in prov Potenza Basilicata), Castel Lagopesole (è una delle frazioni del Comune Avigliano, in provincia di Potenza).

Linea Avellino – Rocchetta:

Rapone (Potenza Basilicata) – Ruvo del Monte (Potenza Basilicata) – San Fele (Potenza Basilicata), Monticchio (fraz di Rionero in Vulture Prov Potenza), città dei laghi

Associazioni Benemerite da Premiare a Rocchetta (Foggia, Puglia):

InLocoMotivi (Pietro Mitrione);

Associazione Liberamente Rocchetta;

Associazioni Dopo Lavoro Ferroviario di Foggia;

Associazione Culturale Libri e Dialoghi Rocchetta”.

