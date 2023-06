A Brienza e Sasso di Castalda i piccoli studenti di queste scuole scoprono il Judo, la Lotta e il Karate! Ecco il bel progetto

Nell’ambito del contributo ordinario messo a disposizione delle Federazioni Sportive Nazionali da Sport e Salute Spa per il 2023 –- la FIJLKAM ha previsto la realizzazione di un progetto promozionale per i tre settori (Judo, Lotta e Karate) e strutturati in modo equivalente l’uno con l’altro, compatibilmente alle necessità ed alle esigenze specifiche dei singoli settori, con l’obiettivo di combinare al protocollo tecnico di ogni singola disciplina uno specifico tema di sensibilizzazione sociale.

In tal modo gli alunni dell’IC di Brienza e Sasso di Castalda, durante l’anno scolastico e durante l’orario curricolare, hanno potuto avvicinarsi (in modo totalmente gratuito per loro e la scuola) alla pratica delle discipline federali attraverso un connubio tra sport e sensibilizzazione agli aspetti di rilevanza sociale (lotta al bullismo, rispetto, educazione motoria, aggregazione sociale) che culturalmente, e da un punto vista didattico, caratterizzano gli sport federali in oggetto.

La Fijlkam ha selezionato e incaricato allenatori esperti di ciascun settore (con laurea in scienze motorie e abilitati all’insegnamento della disciplina specifica) mettendo inoltre a disposizione di ogni Istituto scolastico le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste (tappeti, attrezzi, gadget).

L’evento del 05 Giugno si caratterizza per delle piccole dimostrazioni di attività motoria da parte dei bambini coerenti con i protocolli tecnici previsti dai Progetti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)